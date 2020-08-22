Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu

    Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar dahi sular altında kalırken, yağış aralıklarla devam ediyor.
    • AA
    • 22.08.2020 - 09:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu

    Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

    İki ilçede gece boyunca devam eden sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.

    KURUMAYA BIRAKILAN FINDIKLAR SU ALTINDA KALDI

    Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

    Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu #1

    YAĞIŞ SÜRÜYOR

    Salıpazarı ilçesinde de ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilmeye çalışılıyor.

    Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu #2

    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu #3

    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu #4

    Samsun’da şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu #5

    Görüş Bildir