Samsun'da koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

81 İl Valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

DENETİM YAPILDI

Samsun'da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.

Samsun'da sigara yasağı sorulan kadın: Ben uymayacağım ViDEO

"BEN YASAĞA UYMAYACAĞIM"

Genelgeyi dün akşam okuduğunu ifade eden 38 yaşındaki Eyşan Terzi, "Günde bir paket içiyorum, tiryakiyim ve gizli gizli içmeye devam edeceğim. Tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını düşünüyorum fakat etkili olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi ben gizli gizli içmeye devam edeceğim. Kişi kendinden bilir işi, ben bu yasağa uymayacağım, birçok kişinin de bu yasağa uyacağını düşünmüyorum." dedi.

"SİGARA KULLANSAYDIM KURALA UYMAZDIM"

Sigaradan önce uygulanması gereken tedbirler olduğunu ifade eden 32 yaşındaki Davut Memişoğlu da "Ben sigara kullanmıyorum ama kullansaydım da kurala uymazdım. Koronavirüsten kaynaklı bazı yasakların, tekrar gündeme gelmesi için getirildiğini düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum ve tıklım tıklım yolculuk yapıyoruz. Maske taksak da virüsün bulaşmasına tam olarak engel olunabileceğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.