Samsun'da sokak köpeğinden kaçan yaşlı adam motosikletten düştü

İHA
Başıboş köpek vahşetine bir yenisi daha eklendi..
Son olay Samsun'da yaşandı..
İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, Cevdet S. (73) 55 LV 084 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken sokak köpeğinin kovalaması sonucu motosiklet devrildi.
YAŞLI ADAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kazada yaralanan 5 çocuk babası Cevdet S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşlı adam ölümden döndüğünü belirterek, sokak köpeklerine bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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