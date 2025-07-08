Samsun'da sulama kanalına düşen kişi öldü

Samsun'da Bahçeler Mahallesi'nde Uğur Uman (30), park halindeki araçtan inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
5 KİLOMETRE UZAKLIKTA SUDAN ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Uman'ı olay yerinden 5 kilometre uzakta sudan çıkardı.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uman, hayatını kaybetti.
Uman'ı arama çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner de katıldı.
Uman'ın cenazesinin otopsi için Samsun'a gönderileceği öğrenildi.