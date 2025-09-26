Abone ol: Google News

Sanatçı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 22:42

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova Çınarcık'ta gece saat 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

GÜLLÜ’NÜN ODADAN TERASA ÇIKIŞI KAMERADA

Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor.

Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor. 

İç Haber Haberleri