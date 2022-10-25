Petrol
91.56
0.38%
Euro
18.5403
1.14%
Dolar
18.5903
0.04%
Altın
988.27
0.20%
Borsa
3975
-0.06%
Bitcoin
376.866
3.49%
BTXN Coin
10.57
4.75%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Şanlıurfa'da 18 göçmen yakalandı

    Şanlıurfa Akçakale'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 18 göçmen yakalandı.
    • 25.10.2022 - 20:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da 18 göçmen yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Şanlıurfa karayolunda durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu.

    18 göçmen yakalandı

    Minibüste yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

    Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, göçmenlerin yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen minibüs sürücüsü Suriye uyruklu H.E.A. ise gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da 18 göçmen yakalandı #1

    Şanlıurfa da 18 göçmen yakalandı #2


    Bingöl'de miyopati hastalığına rağmen rap şarkılar seslendiriyor
    İç Haber

    Bingöl'de miyopati hastalığına rağmen rap şarkılar seslendiriyor

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Kazakistan'ın askeri doktrininde yenilik yapıldı
    Dünya

    Kazakistan'ın askeri doktrininde yenilik yapıldı

    Görüş Bildir