Şanlıurfa'da 18 göçmen yakalandı

Şanlıurfa Akçakale'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 18 göçmen yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Şanlıurfa karayolunda durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu.

18 göçmen yakalandı

Minibüste yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, göçmenlerin yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen minibüs sürücüsü Suriye uyruklu H.E.A. ise gözaltına alındı.