Şanlıurfa'da 3 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç’ta bir arazide gizlenen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Uyuşturucu maddenin saklandığı bölgede çalışma yapan ekipler, bir fıstık tarlasında toprağa gömüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, narkotik köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı.

3 milyon liralık uyuşturucu toprağa gömülü halde bulundu

Narkotik köpeğinin fıstık bahçesinde tepki vermesi üzerine toprağı kazan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

2 zanlı gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, uyuşturucuyu satmak için toprağa sakladığı belirlenen 2 zanlı, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu maddenin, jandarma tarafından son zamanlarda yapılan operasyonda yakalanan en yüklü miktar olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.