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    Şanlıurfa'da 3 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

    Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai toprağa gömülü vaziyette bulundu.
    • 26.07.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:32
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    Şanlıurfa'da 3 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç’ta bir arazide gizlenen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

    Uyuşturucu maddenin saklandığı bölgede çalışma yapan ekipler, bir fıstık tarlasında toprağa gömüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, narkotik köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı.

    3 milyon liralık uyuşturucu toprağa gömülü halde bulundu

    Narkotik köpeğinin fıstık bahçesinde tepki vermesi üzerine toprağı kazan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    Şanlıurfa da 3 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi #1

    2 zanlı gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, uyuşturucuyu satmak için toprağa sakladığı belirlenen 2 zanlı, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

    Uyuşturucu maddenin, jandarma tarafından son zamanlarda yapılan operasyonda yakalanan en yüklü miktar olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da 3 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi #2


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