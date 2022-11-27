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    Şanlıurfa’da 30 milyon liralık uyuşturucu yakalandı

    Şanlıurfa'da narkotik köpeğinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 53 kilogram skunk ile 21 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 27.11.2022 - 16:38
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    Şanlıurfa’da 30 milyon liralık uyuşturucu yakalandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı.

    Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi, bir çanta içerisinde 29 paket halinde 21 kilogram 350 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

    Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise 7 bin 785 Türk lirası ile 100 dolar ele geçirildi.

    Piyasa değeri 30 milyon lira

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken ele geçirilen toplam 74 kilo 350 gram uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

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