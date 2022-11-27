Şanlıurfa’da 30 milyon liralık uyuşturucu yakalandı
Şanlıurfa'da narkotik köpeğinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 53 kilogram skunk ile 21 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
- İHA
- 27.11.2022 - 16:38
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı.
Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi, bir çanta içerisinde 29 paket halinde 21 kilogram 350 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise 7 bin 785 Türk lirası ile 100 dolar ele geçirildi.
Piyasa değeri 30 milyon lira
İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken ele geçirilen toplam 74 kilo 350 gram uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.