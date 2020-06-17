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    Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Hilvan ilçesinde saat 11.47'de, 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 11:56
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    Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

    Öte yandan, depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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