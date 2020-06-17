- En Son Haber
- İç Haber
- Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hilvan ilçesinde saat 11.47'de, 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- DHA
- 17.06.2020 - 11:56
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN YA DA MAL KAYBI YOK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Öte yandan, depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.