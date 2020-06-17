Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Hilvan ilçesinde saat 11.47'de, 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.