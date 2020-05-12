Şanlıurfa'da bebek ile 10 kişilik ailesi koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi gören 5 buçuk aylık bebek ile aynı aileden 10 kişi, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Şanlıurfa'da bir süre önce 5 buçuk aylık Semanur bebek ve ailesi koronavirüs teşhisiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinin iyiye gitmesiyle Semanur bebek, annesi ve 9 kardeşi sağlığına kavuştu.

BEBEK VE AİLESİ TABURCU EDİLDİ

Kentte koronavirüsü yenen en küçük hasta olduğu belirtilen Semanur bebek, ailesiyle birlikte hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Semanur'un annesi ise hastanedeki tedavi süresince doktor ve hemşirelerin kendileriyle çok ilgilendiğini söyleyerek, sağlıklı şekilde evine döndüğü için mutlu olduklarını belirtti.