AA
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
25 HÜKÜMLÜ VE 22 ARANAN KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, çeşitli suçlardan 5 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezaları bulunan 25 hükümlü ve 22 aranan kişi yakalandı.
Bu kişilerden 5 ruhsatsız tabanca, 75 mermi, 84 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
ÇARŞAFLA KAÇMAK İSTEDİ, ÇATIDA YAKALANDI
Operasyona ilişkin görüntülerde basın mensuplarıyla paylaşıldı.
Görüntülerde, polisi fark eden bir hükümlünün balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmak isterken binanın dışındaki polisleri görünce çıktığı çatıda yakalandığı anlar yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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