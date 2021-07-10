Şanlıurfa'da doktor ve başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti

Şanlıurfa'da doktor ve başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görevli olduğu devlet hastanesinde bir doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaşanan doktor kavgasına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'da gerçekleşen olayda bu kez konu muayene değil, denetim sırasında doktorun yerinde olmaması.

Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı.

DENETİMDE, KADIN DOĞUM UZMANI YERİNDE YOKTU

S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yerel gazete İpekyol'dan alınan bilgiye göre; çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, Başhekim Yardımcısı S.G., gözündeki morluk ile darp raporu alıp saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

DOKTOR YUMRUK ATARKEN PARMAĞINI KIRDI

Doktor S.K.'nın da yumruk attığı sırada parmağının kırıldığı iddia edildi. Doktor S.K.'nin de darp raporu alarak Başhekim Yardımcısı Göv'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da doktor ve başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti VİDEO