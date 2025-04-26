Şanlıurfa'da gölet ve sulama kanallarına giriş yasağı

İHA

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde sulama kanalları, barajlar, göller, göletler ve akarsularda suya girmenin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yaz aylarında özellikle çocuklar ve gençler arasında yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekilerek, bu tür acı olayların önüne geçmek amacıyla 18.07.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı "Genel Emir"in yayımlandığı belirtildi.

SULAK ALANLARA GİRİLMESİ YASAKLANDI

Valilik açıklamasında, "İlimizde bulunan tüm sulama kanalları, barajlar, göller, göletler ve akarsulara her ne sebeple olursa olsun girilmesi kesinlikle yasaktır" ifadelerine yer verilirken, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile çocuklar için velileri üzerinden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılacağı, ihlallerin tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenip ceza kesileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlardan serinlemek, yüzmek ya da başka bir amaçla bu alanlara girmemeleri, çocukların güvenliği için gerekli önlemleri almaları ve yasaklara hassasiyet göstermeleri özellikle rica edildi.