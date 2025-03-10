Şanlıurfa’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Şanlıurfa'da Siverek-Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde Kalfalar Mahallesi yakınlarında, Abdulkadir Suncak (30) idaresindeki 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Abdulkadir Suncak ile yolcular Fatime Suncak (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatime Suncak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.