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    Şanlıurfa’da kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı

    Yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kanaat önderi Mustafa Kılıç, Şanlıurfa’da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 17:09
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    Şanlıurfa’da kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı

    Şanlıurfa’nın tanınan ve sevilen kanaat önderlerinden Mustafa Kılıç (82), yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

    Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

    Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

    CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

    Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı.

    Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı.

    Şanlıurfa’da kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı VİDEO

    DUALAR EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ

    İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlanan tabut Bediüzzaman Mezarlığına götürüldü.

    Kılıç’ın cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi.

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    20 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Mustafa Kılıç, 25 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.

    Durumu her geçen gün ağırlaşan Kılıç, dün hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa’da kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı #2

    Şanlıurfa’da kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı #3

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