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    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı

    Eyyübiye ilçesinde polis ile bir şahıs arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 03:48
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    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı #1

    Yenice Mahallesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa’da geçtiğimiz ay maske takma zorunluluğu getirilmişti.

    Denetimler sırasında maske takma kuralına uymayan bir grup, polis tarafından uyarıldı.

    Bu sırada iddiaya göre grup içerisinde henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi polisle tartışmaya başladı.

    Yaşanan gerginlik sonrası olay yerine çok sayıda kirpi aracı ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı #2

    POLİS BAYILAN KADININ KENDİNE GELMESİ İÇİN UĞRAŞTI

    Olayda polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü, eline aldığı kağıt parçasıyla kadının yüzüne serin hava vurmaya çalıştı.

    Baygın kadın, yakınları tarafından getirilen özel araçla hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş gelerek incelemede bulundu.

    Doğuş, bilgi ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı VİDEO


    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı #3

    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı #4

    Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı #5

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