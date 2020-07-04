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Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da maske tartışmasında 6 kişiye gözaltı

Eyyübiye ilçesinde polis ile bir şahıs arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü.