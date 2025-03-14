Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AE 833 plakalı otomobil ile 19 yaşındaki Enes Açıkgözoğlu'nun kullandığı motosiklet Birecik Köprüsü üzerinde çarpıştı.
19 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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