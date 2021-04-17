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    Şanlıurfa'da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu

    Viranşehir ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenlmiş 18 tabanca ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 02:58
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    Şanlıurfa'da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir’de şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

    Şanlıurfa'da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu VİDEO

    TAVANDA 18 TABANCA

    Yapılan aramada otomobilin tavan kısmına gizlenlmiş vaziyette çeşitli çap ve markalarda 18 tabanca ve 18 şarjör ele geçirildi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Ruhsatsız tabancalara el koyan polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Şanlıurfa da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu #1

    Şanlıurfa da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu #2

    Şanlıurfa da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu #3

    Şanlıurfa da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu #4

    Şanlıurfa da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu #5

    Şanlıurfa da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu #6

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