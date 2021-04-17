Viranşehir ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenlmiş 18 tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir’de şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca bulundu VİDEO

TAVANDA 18 TABANCA

Yapılan aramada otomobilin tavan kısmına gizlenlmiş vaziyette çeşitli çap ve markalarda 18 tabanca ve 18 şarjör ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ruhsatsız tabancalara el koyan polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.





















