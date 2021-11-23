Şanlıurfa'da seyir halindeki tır yandı

Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu alevleri söndürdü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın etrafa dehşet saçtı.

Seyir halinde olan bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ GÖREN SÜRÜCÜ ARACI KÖŞEYE ÇEKTİ

Tırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tırın şoför kısmında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına aldı.

ARAÇ TRAFİĞİ BİR SÜRE KAPALI TUTULDU

Yangın nedeniyle karayolu araç trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası tırda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.