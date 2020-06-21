Şanlıurfa'da, vefat eden babasını ziyaret etti

Şanlıurfa'da, vefat eden babasını ziyaret etti

Babalar Günü sebebiyle ziyarete gittiği mezarın başında duran minik Yusuf’un “Hediye alıp taşların arasına koyacağım” sözleri herkesi duygulandırdı.

Şanlıurfa’da, Babalar Günü dolayısıyla vefat eden babasının mezarını ziyarete giden küçük bir çocuğun sözleri, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"HEDİYE ALIP TAŞLARIN ARASINA KOYACAĞIM"

Annesi, teyzesi ve kardeşleriyle birlikte babasını ziyaret eden çocuğun, "Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım” sözleri Babalar Günü'ne damga vurdu.

Annesi, teyzesi ve 7 kardeşiyle birlikte 2018 yılında yakalandığı kanser hastalığından dolayı ölen babası Mehmet Fehmi Sucu’nun mezarına giden 5 yaşındaki Yusuf Sucu, ellerini açıp dua etti.

Şanlıurfa'da, vefat eden babasını ziyaret etti VİDEO

"ALLAH KİMSEYİ BABASIZ BIRAKMASIN"

Eşini 2 yıl önce kaybeden Güler Sucu, çocuklarıyla birlikte mezarını ziyarete geldiğini söyleyerek, “Allah rahmet etsin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Babalarını görsünler, bir dua etsinler diye çocuklarımı getirdim. Mekanı cennet olsun. 7 çocuğum var. Babalar Günü yılda bir oluyor ama biz her cuma geliyoruz. Allah kimseyi babasız bırakmasın” diye konuştu.

Mezarı ziyaret eden aile, dualardan sonra mezarlıktaki ağaçları sulamayı da ihmal etmedi.