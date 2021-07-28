Euro
10.1274
0.05%
Dolar
8.5705
0.13%
Altın
495.39
0.05%
Borsa
1.361
0.09%
Bitcoin
334.245
2.91%
EXEN Coin
24.71
4.70%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Şanlıurfa'da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu

    Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan ve kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 20:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu

    Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı.

    KAYAN ÇOCUKLARIN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

    Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #1

    SACDAN KAYDIRAĞA AİLELER TEPKİLİ

    Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.

    BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

    Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #2


    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #3

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #4

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #5

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #6

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #7

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #8

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #9

    Şanlıurfa da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir