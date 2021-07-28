Şanlıurfa'da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu

Şanlıurfa'da yapılan sacdan kaydırak çocuklarda yanıklara neden oldu

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan ve kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.

Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı.

KAYAN ÇOCUKLARIN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.

SACDAN KAYDIRAĞA AİLELER TEPKİLİ

Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.































