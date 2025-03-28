Sapanca Gölü'nde şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti

İHA
Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
5 KANOCU KURTARILDI, 2'Sİ ARANIYOR
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 kişiyi arama çalışması başlattı.
Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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