Sapanca Gölü'nde şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti
İHA

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 KANOCU KURTARILDI, 2'Sİ ARANIYOR

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 kişiyi arama çalışması başlattı.

Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor