Haberler



İç Haber



Sapanca Gölü'nde şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti

Sapanca Gölü'nde şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Göle düşen 5 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.