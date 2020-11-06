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    Sapanca Gölü'ne giren kepçeye tepkiler

    Bir işletme tarafından 1 milyondan fazla kişinin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü’ne çevre düzenlemesi adı altında kepçenin girmesi tepkilere yol açtı.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 23:05
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    Sapanca Gölü'ne giren kepçeye tepkiler

    Doğa harikası Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde, göl kenarına yaklaşık 50 metre mesafede bulunan bir işletmenin önüne iş makineleriyle bir havuz alanı oluşturuldu. İş makineleri, havuz alanının göl tarafına indirilerek suyun içinde çamur ve balçığın kaldırılması için çalışma yaptı.

    VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

    Yaklaşık 1 milyondan fazla insanın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü’nde yapılan bu çalışmayı fark eden vatandaşlar, duruma tepki göstererek BİMER ve CİMER’e şikayette bulundu. Göl havzasının korunması ve yapılan çalışmaların denetlenmesinden sorumlu olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine de birçok kez ihbar yapıldı.

    Sapanca Gölü ne giren kepçeye tepkiler #1

    YÜKLÜ MÜKTARDA CEZA KESİLDİ

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, gerekli mercilere yazı yazarak çalışmanın durdurulmasını istedi. Tüm çabalara rağmen tepki çeken çalışma aralıksız devam etti. İşletmenin 2 ay önce SASKİ ve Sakarya Çevre İl Müdürlüğü’nden alınan yazıyla gölün önündeki sazlıkların temizlenmesi için izin aldığı ve belirtilen çalışmanın dışında faaliyet yürüttüğü için yüklü miktarda ceza kesildiği öğrenildi.

    Sapanca Gölü ne giren kepçeye tepkiler #2

    KORUMA YETKİSİ BELEDİYEDE

    Öte yandan gölün Sakarya’da yer alan kısmının koruma yetkisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda bulunuyor. Yetkililer, dokunulmazlığı olan gölde yapılan çalışmanın doğaya büyük zarar verdiğini belirtti. Gölde sazlıkların kesilmesinin bile yasak olduğu öğrenilirken, geriye ise gölün talan edildiği fotoğraflar kaldı.

    Sapanca Gölü ne giren kepçeye tepkiler #3

    Sapanca Gölü ne giren kepçeye tepkiler #4

    Sapanca Gölü ne giren kepçeye tepkiler #5

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