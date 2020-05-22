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    Sarıkamış'ta baharın güzelliği yaşanıyor

    Keklik Vadisi'nde kameralara yansıyan görüntüler, eşsiz manzaralar ortaya koydu.
    • AA
    • 22.05.2020 - 11:41
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    Sarıkamış'ta baharın güzelliği yaşanıyor

    Görüntüler, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaydedildi.

    Keklik Vadisi, rengarenk çiçekler ve göçmen kuşlarla şenlendi.

    Vadi, 2 bin 100 rakımlı sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.

    SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARALAR

    Yağmurlardan sonra açan sarı, kırmızı dağ laleleri Keklik Vadisi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

    Objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı.

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