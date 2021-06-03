Sarıyer’de 3 gün önce çöken köprünün etrafı kapatıldı
Sarıyer'de 3 gün önce aşırı yağıştan dolayı Gümüşdere taşması sonucu köprü çöktü. Sel sularına dayanamayarak çöken köprünün etrafı yaya ve araç girişine kapatıldı.
- İHA
- 03.06.2021 - 01:56
- Güncelleme : 03.06.2021 - 02:08
Sarıyer Gümüşdere Mahallesi Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesinin girişindeki köprü, 3 gün önce sel sularına dayanamayarak çöktü.
YAYA VE ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
Köprünün çöktüğü bilgisi alan Jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Sarıyer Belediyesi ekipleri ise yıkılan köprünün enkazını derenin içerisinden kaldırdı.
Çöken köprünün etrafı araç ve yaya girişine kapatıldı.
Köprü onarım çalışmalarının ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.