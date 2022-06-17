Sarıyer'de bir sürücü, motosikletli sürücüye çarparak yoluna devam etti

Sarıyer'de bir sürücü, motosikletli sürücüye çarparak yoluna devam etti

İstanbul Sarıyer'de önünden geçen araçlara yol veren otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne yol vermedi.

28 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi, Kilyos Caddesi'nde yaşanan olayda 34 YH 1598 plakalı araç sürücüsü, ara yoldan çıkan araçlara yol vermek için cadde üzerinde duraksadı.

Motosikletliye çarpıp yoluna devam etti

Bu sırada araçlar yoluna devam ederken, motosikletli geçtiği sırada hareket edince, motosikletli ile küçük bir tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, motosikletlinin canını hiçe sayarak çarpıp yoluna devam etti.

İHA'nın haberine göre, yaşanan kazayı motosikletli yara almadan atlattı. Kazasız Kul Olmaz ekibinin elde ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ise kazayı anbean gözler önüne serdi.

Sarıyer'de bir sürücü, motosikletli sürücüye çarparak yoluna devam etti VİDEO