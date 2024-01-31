Sarıyer'deki kilise saldırısında kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde tespit edildi.

DHA

İstanbul Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde bulundu

Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil emniyet otoparkına çekildi.



Restoranda müşterilere servis açan iki “garson” terörist

Öte yandan eylemde tetiğe basan DEAŞ’lı teröristlerce olay yerine giderken kullanılan araçtan elde edilen parmak izleri ile ilgili rapor soruşturma dosyasına girecek.

Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye’deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı.

Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve “uyuyan hücre” olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor.

Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı.

Bir süreden beri söz konusu restoranda “garson“ olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı.

Saldırganlar, kilise çevresinde ayrı ayrı keşif yapmış

Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı.

İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı.

Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)