Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; ABD Başkanı Donald Trump, New York Valisi ve Belediye Başkanı ile kentteki ünlülere maske göndereceğini belirtti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında Türkiye'nin birçok ülkeye maske ve tıbbi yardımda bulunarak önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

"MASKEYİ POSTA YOLUYLA GÖNDERECEĞİZ"

ABD'nin New York kentinde yaşayan yıldız oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirten Sayan, "ABD Başkanı Donald Trump, New York Valisi ve Belediye Başkanı ile kentteki ünlülere, İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz." dedi.

Sayan, daha sonra Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere gönderdiği tıbbi yardım ile Türk milletinin yardımseverliğini kaleme aldığı mektubu, basın mensuplarıyla paylaştı.

Savcı Sayan'dan, Trump ve Hollywood yıldızlarına maske ViDEO