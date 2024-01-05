Savcılıkta ifade verdi! Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı yasağı Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DHA

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen tarihi seçimlerde yaptığı algı operasyonu sonucu Habertürk'ten ayrılan gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, şimdiler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak gündemi değerlendiriyor..

Ancak Altaylı, yaptığı bazı paylaşımlarla tepki çekti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Fatih Altaylı, bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Altaylı, bugün sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade verdi.

Celal Şengör desteğe geldi

Altaylı’yla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör de destek olmak için savcılığa geldi.

Yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol talebi

Yaklaşık 1 saatlik ifadesinin ardından Fatih Altaylı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)