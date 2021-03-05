3 aylık bebek, Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Şükrü Karadirek'e dayısının kucağında uğurladı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün 13.35'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek’in naaşı Ankara’da gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. Burda Osmangazi mahallesindeki baba evinde helallik alınması sonrası şehit Karadirek’in naaşı törenin yapılacağı Paşa Cami’ne getirildi.

3 AYLIK İBRAHİM ASAF, DAYISININ KUCAĞINDA BABASINA VEDA ETTİ

Türk bayrağına sarılı tabut askerlerinde omuzlarında taşınırken, şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Cenaze töreninde şehidin annesi Şerife ve baba İbrahim ile eşi Elif Karadirek ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları ve protokol üyeleri aile üyelerini teselli etmeye çalıştı.

Şehidin henüz 3 aylık olan oğlu İbrahim Asaf’ın dayısının kucağında babasının Türk bayrağına sarılı naaşına son defa bakması ise yürekleri dağladı.

Şehit astsubay Şükrü Karadirek'e veda VİDEO

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Şehit Karadirek’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığı’ndaki Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.