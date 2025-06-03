Şehit polis Özgür Barçın'ın oğluna doğum günü sürprizi

İHA

30 Nisan 2023 tarihinde Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde, bomba yüklü bir aracın etkisiz hale getirilmesi sırasında gerçekleşen patlamada şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın’ın hatırası, unutulmadı. Şehidin küçük oğlu Özgür Kağan Barçın için Elvankent’te düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliği, anlamlı ve duygusal anlara sahne oldu.

"ŞEHİDİMİZİN AİLESİ, ARTIK BİZİM AİLEMİZ"

Programa, Kaymakam Levent Kılıç ile emniyet mensupları katıldı. Şehit babasının ardından kalan bu özel günde, minik Özgür Kağan’a yapılan doğum günü sürprizi büyük bir sevgiyle karşılandı. Kaymakam ve güvenlik yetkilileri, vatan için canını feda eden kahraman polisimizin geride bıraktığı emanete sahip çıkmanın hem vicdani hem de ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı. “Şehidimizin ailesi artık bizim ailemizdir” sözleriyle, bu kutsal sorumluluğun altı çizildi.

KÜÇÜK ÖZGÜR'ÜN MUTLULUĞU GÖZLERİNE YANSIDI

Doğum günü pastasını sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte kesen küçük Özgür Kağan’ın mutluluğu yüzüne yansıdı; etkinlikteki samimi atmosfer herkesi derinden etkiledi.

Şehit Özgür Barçın’ın fedakarlığı bir kez daha saygı ve minnetle yad edilirken, onun geride bıraktığı emanetin korunmasına gösterilen hassasiyet büyük takdir topladı.