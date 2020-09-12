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    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun'da defnedildi

    Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 12.09.2020 - 19:04
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    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun'da defnedildi

    Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşmüştü.

    Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Top'un cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Kevser Camisi'ne getirildi.

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun da defnedildi #1

    ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Şehidin eşi Kübra Top ve kız kardeşi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

    Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından şehidin tabutuna omuz verdi.

    Şehidin çocukları Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan tabuta dokundu.

    Şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top'u yakınları teskin etmeye çalıştı.

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun da defnedildi #2

    İLÇE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

    Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun da defnedildi #3

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun da defnedildi #4

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun da defnedildi #5

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun da defnedildi #6

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