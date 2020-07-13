Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sonucu taşan dereler, kaya parçalarını sürükleyince Erzurum yolu kapandı.

Rize'de bulunan İkizdere Deresi, sağanak yağışlar nedeniyle taştı.

Sabah saatlerinde artan şiddetli yağışlar, bölgede yer alan bazı dükkanlara ve tarım arazilerine zarar verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yol kenarında park halinde olan araçların da zarar gördüğü selin ardından ağaç ve kaya parçaları sürüklenerek yolu kapatınca, Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alma amacıyla yolu trafik geçişine kapadı.

Sel Rize-Erzurum kara yolunu ulaşıma kapattı - VİDEO



"BÜTÜN EKİPLER SAHADA"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, yoğun yağış alan bir bölge olduklarını belirterek, ”4 tane tali dereden ve ırmaklardan yoğun bir sel taşkını yaşadık. Can kaybımız yok, gelen mala gelsin diyoruz. Şu an bütün ekipler sahada, 3-4 saat içinde yolu kontrollü bir şekilde açmayı planlıyoruz.” dedi.



