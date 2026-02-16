Selimiye Camii, Ramazan'ın ilk günü ibadete açılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayı için geri sayım başladı...

İslam dünyası için en duygulu ve anlamlı aylardan olan Ramazan ayı, bu sene de dualar eşliğinde geçirilecek.

SELİMİYE CAMİİ İBADETE AÇILIYOR

Mimari açısından zenginliğiyle göz dolduran ve kültürümüzün büyük bir parçası olarak bilinen Selimiye Camii, Ramazan ayında ibadet etmek isteyen vatandaşlar için kapısını açıyor.

ÖZGÜN DOKU KORUNDU

Çalışmalar kapsamında ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlanırken, kubbenin kurşun kaplaması yenilendi.

Revaklı avlu kubbelerinin kurşun kaplamaları da bitirildi.

KUBBEDEN KEPENGE İNCE İŞÇİLİK

Yapıda zamanla uygulanan çimentolu müdahaleler kaldırıldı.

Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenirken özgün ahşap kepenk ve kapılarda, çürüme ve malzeme kayıplarına yönelik onarımlar gerçekleştirildi.