Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Şemdinli'de askeri aracın geçtiği yerde patlama yaşandı

    PKK'lı teröristlerin hain pususunda, askeri aracın geçtiği sırada, yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
    • AA
    • 18.07.2020 - 12:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şemdinli'de askeri aracın geçtiği yerde patlama yaşandı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler, Türk askerine hain bir pusu kurdu.

    Bozyamaç mevkisinden askeri aracın geçtiği sırada teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

    2 ASKER VE 1 KORUCU YARALI

    2 asker ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığı patlamanın ardından yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

    Şemdinli'de askeri aracın geçtiği yerde patlama yaşandı #1

    Şemdinli'de askeri aracın geçtiği yerde patlama yaşandı #2

    Görüş Bildir