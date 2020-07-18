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- Şemdinli'de askeri aracın geçtiği yerde patlama yaşandı
Şemdinli'de askeri aracın geçtiği yerde patlama yaşandı
PKK'lı teröristlerin hain pususunda, askeri aracın geçtiği sırada, yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
- AA
- 18.07.2020 - 12:09
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler, Türk askerine hain bir pusu kurdu.
Bozyamaç mevkisinden askeri aracın geçtiği sırada teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
2 ASKER VE 1 KORUCU YARALI
2 asker ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığı patlamanın ardından yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.