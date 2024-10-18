Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazır

DHA

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanmıştı.

Yayın sonrası gerçekleşen olayda, Akın iki ameliyat geçirdi ve önümüzdeki dönemde bir ameliyat daha olacak.

Akın'ın iyileşme süreci devam ederken, saldırı sonra yakalanan şüphelilerden 5'i 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Muhammet A. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Hasan Ş.; Ozan D., Osman M. ve Eyüp Ü.’ye 25 Eylül’de müşteki Serhat Akın'ı silahla vurmaları yönünde talimat verdi.

SALDIRGANLAR İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine şüpheliler, Serhat Akın’ın canlı yayın yaptığı Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'a gelerek burada çıkacağı yeri, bineceği arabayı ve çıkış zamanını kontrol ederek eylem planını yaptıkları anlatıldı.

Şüpheli Eyüp Ü.’nün yanında getirdiği maske ve tabancayı Osman M. ve Ozan D’ye verdiği aktarıldı. 26 Eylül saat 03.30 sularında şüpheli Ozan D., TV programından çıkış yapan Serhat Akın'a yakın mesafeden üç el ateş etti.

Akın sağ ayağına bir ve sol ayağına iki adet olmak üzere üç atış isabet etti. Olay sonrası şüpheliler, hazırda bekleyen Osman M.'nin kullandığı motosiklet ile olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Şüpheli İriş T. ile irtibat kuran Osman M. ve Ozan D.’nin İriş T.’nin yardımıyla 2 gün saklandıkları, olay esnasında şüpheli Ozan D’nin kullandığı kaskı Muhammet A.’nın temin ettiği, söz konusu eylemin azmettiricisi olan Hasan Ş.’nin 250 bin lira şüpheli Yunus G. aracılığı ile şüpheli Osman M. ve Ozan D.’ye verildiği aktarıldı.

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7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, 3 şüpheli hakkında ‘Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs’, 3’ü hakkında ‘Yardım Etmek Suretiyle Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ 1 şüpheli hakkında ise ‘Azmettirmek Suretiyle Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianame, İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirme aşamasında.