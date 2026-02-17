Seyhan Baraj Gölü’nde kuraklık sonrası doluluk arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da son 3 yıldır etkisini hissettiren kuraklık nedeniyle baraj gölünde su seviyesi ciddi oranda düşmüş, bazı bölgelerde su tamamen çekilmişti. Bu süreçte göl sahasının bir kısmı tarım alanına dönüştürülmüş, marul ve lahana ekimi yapılmıştı.

Ancak son iki haftadır aralıksız süren yağışların ardından barajdaki doluluk oranı yüzde 58’den yüzde 66’ya çıktı. Ekili alanlar yeniden sular altında kaldı.

ALMAN KÖPRÜSÜ YENİDEN KAYBOLUYOR

Kuraklık döneminde suların çekilmesiyle yıllar sonra tamamen gün yüzüne çıkan ve vatandaşların ilgi gösterdiği Alman Köprüsü, su seviyesinin yükselmesiyle tekrar kaybolmaya başladı.

Şu anda yalnızca üst kısmı görülebilen köprünün kısa süre içinde tamamen su altında kalması bekleniyor. Gölün kurak dönemi ile yeniden dolduğu anlara ilişkin görüntüler dronla kaydedildi.

"BARAJ NEREDEYSE KURUMAK ÜZEREYDİ"

Bölgedeki son durumu değerlendiren Mehmet Canik, kuraklık sürecinde büyük endişe yaşadıklarını belirterek, daha önce barajın neredeyse kuruma noktasına geldiğini, Alman Köprüsü’nün net şekilde görülebildiğini söyledi. Yağışlarla birlikte su seviyesinin hızla yükseldiğini ifade etti.

Ahmet Koçak ise son üç yıldır kentte su sıkıntısının hissedildiğini dile getirerek, yağışların barajlara can suyu olduğunu kaydetti. Yaz aylarında yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle doluluk oranının daha da artabileceğini belirtti.

YAĞIŞLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu durumun barajlardaki doluluk oranına olumlu yansıması öngörülüyor.