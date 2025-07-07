Sıcak hava dalgası geliyor: Termometreler 44 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haritalı rapora göre, önümüzdeki hafta batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Doğu kesimlerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 44 DERECEYİ BULACAK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rapora göre; bazı illerde sıcaklıkların 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısını yapmıştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" mesajını paylaşmıştı.

12 TEMMUZ’A KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı, iç kesimler başta olmak üzere yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bazı il merkezlerinde; 05 Temmuz ilâ 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

VATANDAŞLARA UYARI

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.