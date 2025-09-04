Sıcak hava etkisini kaybetti: Ağrı Dağı beyaza büründü

Tüm yurtta sıcak hava etkisini sürdürürken, aylardır sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Iğdır’da ise hava şartları aniden değişti.

Ağrı'da, güneşli hava ve rüzgar, sabah saatlerinde ara ara etkili oldu.

AĞRI DAĞI'NA KAR YAĞDI

Güneşli hava ve rüzgar, akşam saatlerine doğru yerini yağmura serinliğe bıraktı.

Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı’nda ise kar yağışı etkili oldu.

AĞRI DAĞI'NIN YAMAÇLARI YENİDEN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Iğdır’ın Karagüney köyünde kaydedilen görüntülerde, Ağrı Dağı'nın yaz aylarında eriyen yamaçlarının yeniden beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.