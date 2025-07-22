Sıcak, ılık, soğuk… ŞOK’a 3 başlıklı su sebili geliyor: İşte fiyatı

ŞOK Marketler zinciri, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta da raflar dopdolu!

Giyim ürünlerinden ev elektroniğine, temizlikten mutfağa kadar birçok farklı kategoride fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

Katalogda dikey süpürge modelleri, televizyon, buzdolabı ve 3 başlıklı su sebili gibi evin ihtiyacı olan büyük elektronik ürünler yer alıyor.

Gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünleri de uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde vantilatör çeşitleri de dikkat çeken ürünler arasında.

Öte yandan, BİM’de bu hafta başlayacak olan “Ne Alırsan 50 TL” kampanyası da alışveriş severlerin ilgisini çekiyor.

İşte ŞOK 23 Temmuz aktüel ürünler: