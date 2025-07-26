Sıcakların serinleten tatlısı: Bir tek o satılıyor...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, damaklar tatlı bir lezzet arıyor.

Tatlı ustaları tarafından ince ince açılan hamurun içerisine fıstık, ceviz ve sütün karışımı ile hazırlanan soğuk baklava, tereyağı sürülen tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor.

Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda dinlendirilen soğuk baklava, üzerine serpilen kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor.

YAZ GÜNLERİNİN FAVORİSİ

Soğuk baklavanın Konya’da son 5-6 yıldan beri popüler bir ürün haline geldiğine dikkat çeken tatlı ustası İbrahim Taşdemir, "Daha öncesinde zaten böyle bir şey yoktu. Doğuda yapılmaya başlandı, daha sonra Batı bölgelere de yayıldı. Soğuk baklava yaz günlerinde genelde tüketiliyor. Kışın dolaptan çıktığı için pek tüketilmiyor. İçerisinde aynı baklava gibi yapıyoruz, katmanlı olarak baklavadan biraz ince olduğu için böyle içerisinde daha az hamur, sütün yoğunluğu daha fazla hissedebilmek ve onun hissiyatını alabilmek için bu şekilde işleniyor. Sütü mümkün olabildiğince kaliteli bir sütten ve kaliteli kremadan yapılmalı.

Hazırlanış aşamasının ardından önce fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra sütünü veriyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat dinlendiriyoruz. Sonrasında yaz günlerinin sütlü tatlısı servise hazır hale geliyor. Baklava yazın ağır geliyor diyen vatandaşlar için soğuk baklava daha ideal oluyor.

Hem bir serinlik, ferahlık veriyor dolaptan çıktığı için hem de tüketilmesi yazın daha hoş olduğu için müşteri de daha çok tercih ediyor soğuk baklavayı" dedi.

KAFA FIRIN LEZZETİ

Soğuk baklavanın hazırlanma aşamalarını sıralayan Taşdemir, "Aynı baklava yapar gibi ilk katman altına sağlam düzgün bir hamurumuzu atıyoruz. Sonra döşeme hamurlarımızı kat kat atıyoruz. Yarısına geldiğimizde Hindistan cevizi atıyoruz veya fıstığını atıyoruz. Daha sonra üst katmanı döşüyoruz. En son da üzerine 3 ila 5 parça sağlam yüzlük dediğimiz yüzlüğü çekiyoruz. Sonra kesip, dinlendirip bir 10 dakika fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra da önceden hazırlamış olduğumuz sütü biraz dinlendirip veriyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat dolapta tutuyoruz sonra servise hazır. Baklavalarımızı kara fırında pişiriyoruz. Kara fırının kendine has bir dokusu var. Kara fırına neyi atarsak, odun ateşinde olduğu için ayrı bir doku kazandırıyor ürüne. Kara fırında ne pişerse ayrı bir lezzet alıyor, ayrı bir tat alıyorsunuz. Yani pişirmesini de seviyorum, yemesini de seviyorum" diye konuştu.