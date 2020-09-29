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    Şiddet görüntülerinin yaşandığı Kur'an kursu, geçici olarak kapatıldı

    Kahramanmaraş'ta, 10 yaşındaki bir çocuğun şiddet görürken görüntülendiği Bedir Efendi Kur'an Kursu 2 hafta süreyle kapatılırken, öğrenciler eğitimlerine internet üzerinden devam edecek.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 17:44
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    Şiddet görüntülerinin yaşandığı Kur'an kursu, geçici olarak kapatıldı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda, iki çocuk arasında şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı.

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verildiğini belirtmişti.

    Talimat  üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    ŞİDDET GÖREN ÇOCUK KORUMA ALTINDA

    Şiddet uyguladığı ileri sürülen 15 yaşındaki çocuğun ifadesi alınırken, şiddet gören 10 yaşındaki çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

    Çocuğun Şanlıurfa'da yaşayan ailesi tarafından hafızlık eğitimi için Kur'an kursuna kaydının yapıldığı, aileyle irtibata geçildiği, çocuğun aileye teslim edileceği öğrenildi.

    Kahramanmaraş'ta bir Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntülendi

    KURS 2 HAFTALIĞINA KAPATILDI

    Öte yandan, olayda adı geçen kursun 2 hafta süreyle kapatıldığı, kurstaki öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.

    Öğrenciler, bu süre içerisinde eğitimlerine internet üzerinden devam edecek.

    İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bizzat görevlendirdiği 2 müfettişin ise yarın kente gelerek, inecelemelerine başlayacağı öğrenildi.

    Şiddet görüntülerinin yaşandığı Kur an kursu, geçici olarak kapatıldı #1

    Şiddet görüntülerinin yaşandığı Kur an kursu, geçici olarak kapatıldı #2

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