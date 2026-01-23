Sıfır Atık Vakfı ile TİKA küresel ölçekli iş birliği protokolü imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıfır Atık Vakfı’nın öncülüğünde yürütülen ve Türkiye’nin çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki güçlü vizyonunu uluslararası düzleme taşıyan çalışmalar, küresel iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor.

SIFIR ATIK VİZYONU ULUSLARARASI KALKINMA PROJELERİNE TAŞINIYOR

Bu kapsamda, Türkiye’nin sıfır atık konusundaki kurumsal birikiminin ve iyi uygulama örneklerinin uluslararası kalkınma projelerine entegre edilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı.

“BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu” Onursal Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Emine Erdoğan öncülüğü ve himayelerinde 2017 yılında başlatılan, kısa sürede ulusal sınırları aşarak küresel bir çevre ve sürdürülebilirlik hareketine dönüşen Sıfır Atık vizyonunun, dost ve kardeş ülkelere daha güçlü şekilde ulaştırılmasını amaçlayan protokol, Türkiye’nin çevre diplomasisine ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına önemli katkı sunmayı hedefliyor.

KÜRESEL VİZYON, GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin Emine Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir vizyon haline geldiğine dikkat çekti.

Ağırbaş, TİKA’nın saha tecrübesi ile vakfın kurumsal ve teknik uzmanlığını bir araya getireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sıfır Atık, kaynak verimliliğini, iklim adaletini ve toplumsal farkındalığı birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımdır. TİKA’nın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü nitelikli projeler, bu yaklaşımın sahada karşılık bulması açısından son derece kıymetlidir. İmzaladığımız protokol ile bu iyi uygulamaları çoğaltmayı, ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı vekalıcı etki üretmeyi hedefliyoruz.”

“TİKA PROJELERİNİ SIFIR ATIK FORUMU’NDA ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA BULUŞTURACAĞIZ”

Ağırbaş ayrıca, Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek olan “Sıfır Atık Forumu”na da dikkat çekerek, forumun küresel iş birliklerini güçlendirecek önemli bir platform olacağını vurguladı:

“İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu kapsamında, TİKA çatısı altında hayata geçirilen projeleri uluslararası paydaşlarla buluşturacağız. Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla, sıfır atık alanında küresel ölçekte ortak bir akıl ve eylem zemini oluşturmayı amaçlıyoruz.”

“SIFIR ATIK VİZYONUNU DOST VE KARDEŞ COĞRAFYALARA YAYMAYI HEDEFLİYORUZ”

TİKA Başkanı Abdullah Eren ise yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’a teşekkür ederek, vakfın tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirtti.

TİKA’nın Türkiye’nin resmi kalkınma programını yürüten stratejik bir kuruluş olduğunu vurgulayan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin resmi kalkınma yardımlarını yürüten stratejik bir kurum olarak, her yıl yaklaşık 60 ülkedeki ofislerimiz aracılığıyla 170 ülkede, 1500’e yakın proje hayata geçiriyoruz. Son beş yılda Filistin’den Tanzanya’ya, Kolombiya’dan Kuzey Makedonya’ya kadar 32 ülkede 60’a yakın sıfır atık projesini başarıyla uyguladık. Bundan sonraki süreçte bu çalışmaları, Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde beraber gerçekleştireceğiz. TİKA, Türkiye’nin merhamet eli ve stratejik aklıdır. Bu işbirliğiyle sıfır atık vizyonunu dost ve kardeş coğrafyalara yaymayı hedefliyoruz.”

SIFIR ATIK HAREKETİ İLE ULUSLARARASI ARENADA STRATEJİK ETKİ

Sıfır Atık Vakfı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında imzalanan bu stratejik iş birliği protokolü, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen Sıfır Atık vizyonunun, uluslararası iş birlikleri aracılığıyla daha geniş coğrafyalara taşınmasına yönelik güçlü ve somut bir adımı temsil ediyor.

Protokol kapsamında hayata geçirilecek ortak projelerle, Türkiye’nin sıfır atık alanındaki kurumsal bilgi birikiminin ve iyi uygulama örneklerinin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılması, ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi ve çevre diplomasisi alanında sürdürülebilir bir iş birliği modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Bu yönüyle söz konusu iş birliği, Türkiye’nin küresel çevre gündemine sunduğu değerli katkıların güçlenmesine ve sıfır atık yaklaşımının dünya genelinde yaygınlaşmasına önemli katkılar sunacak.