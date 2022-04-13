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    Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete'de

    Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete'de

    Kırmızı et fiyatlarını kontrol etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 05:13
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 05:18
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    Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

    Sığır başına 2 bin 500 lira ödeme

    Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

    Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete de #1


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