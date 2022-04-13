Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete'de
Kırmızı et fiyatlarını kontrol etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapacak.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 05:13
- Güncelleme : 13.04.2022 - 05:18
Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.
Sığır başına 2 bin 500 lira ödeme
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.