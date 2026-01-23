Abone ol: Google News

Siirt'te diyaliz hastası yaşlı kadın, merkeze ulaştırıldı

Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz merkezine gidemeyen 85 yaşındaki hasta, UMKE ekiplerinin paletli araçla yaptığı müdahaleyle sağlık merkezine ulaştırıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 11:25
Siirt'te diyaliz hastası yaşlı kadın, merkeze ulaştırıldı
  • Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz tedavisi göremeyen 85 yaşındaki kadınımız, UMKE ekiplerinin paletli araçla müdahalesi sonucunda merkeze ulaştırıldı.
  • Ekipler, hastayı güvenli şekilde evinden alarak diyaliz merkezine götürdü.
  • Yetkililer, sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarına rağmen 7/24 görevde olduğunu ifade etti.

Siirt’te akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle ara sokaklarda ve yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanabildi.

UMKE PALETLİ ARAÇLA HAREKETE GEÇTİ

Kent merkezinde düzenli diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki yaşlı kadının kar nedeniyle evinden çıkamaması üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi. Ekipler, paletli araçla hastayı bulunduğu noktadan alarak güvenli şekilde diyaliz merkezine götürdü.

Yetkililer, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla UMKE ve sağlık ekiplerinin, olumsuz hava koşullarına rağmen 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

İç Haber Haberleri