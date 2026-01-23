Siirt'te diyaliz hastası yaşlı kadın, merkeze ulaştırıldı

- Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz tedavisi göremeyen 85 yaşındaki kadınımız, UMKE ekiplerinin paletli araçla müdahalesi sonucunda merkeze ulaştırıldı.
- Ekipler, hastayı güvenli şekilde evinden alarak diyaliz merkezine götürdü.
- Yetkililer, sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarına rağmen 7/24 görevde olduğunu ifade etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Siirt’te akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle ara sokaklarda ve yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanabildi.
UMKE PALETLİ ARAÇLA HAREKETE GEÇTİ
Kent merkezinde düzenli diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki yaşlı kadının kar nedeniyle evinden çıkamaması üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi. Ekipler, paletli araçla hastayı bulunduğu noktadan alarak güvenli şekilde diyaliz merkezine götürdü.
Yetkililer, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla UMKE ve sağlık ekiplerinin, olumsuz hava koşullarına rağmen 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.