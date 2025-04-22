İHA
Siirt'te Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.
BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
POLİS BİBER GAZIYLA GRUBU DAĞITTI
Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden kavga çıktı.
Polis hastane bahçesinde havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grubu dağıttı.
Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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