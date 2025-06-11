Siirt’te polis lojmanında korkutan yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

İHA

Siirt’te Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında yangın çıktı.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 13 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı.