Sinop açıklarında bereketli hamsi avı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz’de Sinop açıklarında gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından yakalanan hamsiler, Güzelkent Limanı’na getirildi. Balıklar, kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

BOY KONTROLLERİ YAPILDI

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamsilerin boylarını kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

BALIKÇILAR SEZONDAN UMUTLU

Balıkçılardan Özkan Aydoğan, av için Samsun’un Terme ilçesinden geldiklerini belirterek, “Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur.” dedi.