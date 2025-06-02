Sinop'ta acil serviste patlama: 1 hemşire yaralandı

İHA

Sinop'un Türkeli ilçesinde ilk belirlemelere göre kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla G. B. yaralandı.

HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı hemşireye ilk müdahale hastanede görevli doktorlar tarafından yapılırken, daha sonra Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama sonrası herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Emniyet güçleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Türkeli Kaymakamlığı, 1 Haziran 2025 gecesi saat 23.30 sularında Türkeli Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: