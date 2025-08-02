Sinop'ta beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 kişiye nakledildi

Sinop'ta 22 Temmuz Salı günü gece saatlerinde Ayancık ilçesi Cevizli Mahallesi’nde Ö.Ö. yönetimindeki motosiklet, otomobille çarpıştı.

NAKİL OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kazada ağır yaralanan Ö.Ö., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakli Birimi yetkilileri, aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için onay aldı.

Ailenin izniyle yapılan operasyonla Ö.Ö.’nün iki böbreği ve karaciğeri, OMÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut’un koordinasyonunda başarıyla alındı.

Karaciğer Malatya’ya, böbrekler ise Trabzon’daki hastalara nakledilerek yeni bir yaşam umudu olacak.

‘ORGAN BAĞIŞI İLE BİRÇOK İNSANA UMUT IŞIĞI DOĞDU’

Organ naklinin hayat kurtaran önemli bir süreç olduğunu belirten Doç. Dr. Karabulut şöyle dedi:

“Bugün üniversitemizde gerçekleşen organ bağışı sayesinde birçok insana umut ışığı doğdu. Vefat eden genç bir kızdan başarılı bir şekilde alınan iki böbrek Trabzon’a, karaciğer ise Malatya’ya gönderildi. Organ nakli, hayat kurtaran önemli bir süreçtir ve bu konuda vatandaşlarımıza organlarını bağışlamalarını tavsiye ediyoruz. Ameliyat süreci sorunsuz geçti, herhangi bir problem yaşanmadı. Bu tür operasyonlar, sıkça gerçekleştirdiğimiz bir prosedür olduğu için oldukça tecrübeliyiz. Umarım organlar nakledilen hastalarımıza şifa olur"